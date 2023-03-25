Склад с пластиком полыхает в Омске на площади 2800 квадратных метров

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Игорь Рязов
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Мощный пожар сейчас пытаются погасить. По предварительным данным, никто не пострадал.

Склад с пластиком полыхает в Омске на площади 2800 квадратных метров

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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Мощный пожар на складе с пластиком произошел в Омске. Как стало известно 5-tv.ru, площадь возгорания в строении на Доковской улице составляет 2800 квадратных метров. По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал. Огонь сейчас гасят 65 человек и 16 единиц техники.

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