Склад с пластиком полыхает в Омске на площади 2800 квадратных метров

Мощный пожар на складе с пластиком произошел в Омске. Как стало известно 5-tv.ru, площадь возгорания в строении на Доковской улице составляет 2800 квадратных метров. По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал. Огонь сейчас гасят 65 человек и 16 единиц техники.