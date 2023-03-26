WP призвала США к ответным действиям из-за растущего альянса РФ и КНР

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 11

Председатель Китая Си Цзиньпин 20–22 марта находился в России с официальным визитом. Лидерами стран обсуждалась общемировая ситуация.

WP призвала США к ответным действиям из-за растущего альянса РФ и КНР

Фото: © РИА Новости / Сергей Карпухин

Читайте нас в: Дзен Новости

Американское издание The Washington Post призвало Штаты и их союзников ответить на растущий российско-китайский альянс. По мнению журналистов, последний способен изменить миропорядок.

«Так же глубоко, как это сделали Соединенные Штаты полвека назад», — уточняется в материале.

Авторы подчеркивают, что РФ и Китай единит «опасение окружения» со стороны Североатлантического альянса и США. В Москве рассматривают расширение НАТО на восток, как экзистенциальную угрозу, а у Пекина есть опасения, что Белый дом сделает попытку создания Индо-Тихоокеанской версии военно-политического блока.

The Washington Post считает, что китайская сторона сегодня делает со Штатами то же, что сделал Вашингтон против СССР в 70-е. Газета уточнила, что тогдашние американские власти «разыграли китайскую карту», противопоставив Китай и Советский Союз.

«Китай показал, что готов разыграть то, что можно назвать „картой России“, чтобы противостоять тому, что Си (Цзиньпин - Прим. ред. ) считает попытками США окружить Китай и сдержать его экономический и военный подъем», — пояснили обозреватели.

Россия, по их соображениям, нуждается в Китайской народной республике (КНР), чтобы увеличить нефтяные, газовые и зерновые закупки.

Председатель КНР Си Цзиньпин 20–22 марта находился в России с государственным визитом. Лидерами стран обсуждалась общемировая ситуация.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в США отреагировали на встречу президента РФ Владимира Путина и Си Цзиньпина.

+5° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
76.45
0.14 82.39
-0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:10
WP призвала США к ответным действиям из-за растущего альянса РФ и КНР
7:57
Как не утонуть, провалившись под лед: советы спасателя
7:44
«Запад обеспокоился»: Россия может разместить ядерное оружие у границ США после Белоруссии
7:31
Кирилл «Руки-базуки» окончательно потерял человеческий облик на Бали
7:18
Медаль «За храбрость»: что известно о новой награде
7:05
Франция в огне: противостояние Макрона и простых граждан достигло апогея

Сейчас читают

Отказывается лечиться: почему спился и остался без дома актер Михаил Чигарев
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака
Екатерина Климова в дерзком мини собрала на себе все взгляды гостей кинопремии
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео