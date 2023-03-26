«Чрезвычайно опасно»: как в США отреагировали на встречу Путина и Си Цзиньпина

В Америке очень бояться укрепления дружбы России и Китая. По законам психологии повышенная тревожность компенсируется усилением контроля.

Но Вашингтон не может контролировать ни Москву, ни Пекин. От этого тревожность только растет.

«Это чрезвычайно опасно для нашей демократии!», — звучит рефреном во всех американских СМИ

«Администрация Байдена допустила большую ошибку в том, что укрепляется союз России и Китая. Это создает чрезвычайные риски для Соединенных Штатов как государства, и для всех наших граждан. Во время нашей администрации мы делали все, чтобы эти страны были вдалеке друг от друга — а теперь они как пара лучших друзей ведут себя, и я говорю прежде всего про их экономические возможности: дешевая нефть из России и фабрики Китая уничтожат наши американские предприятия», — заявил влиятельный американский политик Майк Помпео.

Майк Помпео, в бытность госсекретарем при Трампе стал первым, кто развязал торговую войну с Китаем. При демократах в Белом Доме давление на Китай только усилилось. Тайвань становился важнее для Вашингтона, чем Украина: на острове заводы уникальных полупроводников, а в Незалежной что? Визит Пелоси был точкой невозврата. Вернее, одной из, кто их уже сейчас сосчитает, вместе с шагами за красные линии.