Огонь, батарея: начальники подразделений рассказали об ударах по ВСУ в зоне СВО
Минобороны: ВС РФ разбили гаубицу ВСУ на южно-донецком направлении
Фото, видео: © РИА Новости / Министерство обороны РФ; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Защитники Родины днем и ночью на страже спокойствия мирных граждан.
Российские военные доложили о ходе боевых действий в зоне специальной военной операции (СВО). Комментарии начальников подразделений предоставило Минобороны РФ.
На краснолиманском направлении бойцы артиллерии РФ ликвидировали беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Фурия».
«Кроме этого, вскрыты артиллерийские подразделения противника. В результате огневого поражения все цели были подавлены», — пояснил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский рассказал об уничтожении российскими силами пяти диверсионно-разведывательных групп на купянском направлении, а также ликвидации техники противника.
«Группировка войск „Запад“ не допустила переброску резервов в районе населенного пункта Стельмаховка», — добавил военный.
Также защитники Родины работают по позициям украинских минометчиков на донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.
«Огнем артиллерии были подавлены две минометные позиции на окраине населенного пункта „Георгиевка“», — сказал он.
Бигма дополнил, что российские штурмовые подразделения избавились от живой силы врага, чья численность составила до десяти человек. Кроме того, ликвидирована замаскированная украинская боевая машина пехоты (БМП).
На южно-донецком направлении российская армия разбила украинскую гаубицу, доложил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.
«Сделано это было при помощи комплекса „Пенициллин“. На Запорожском направлении, в свою очередь, также были сбиты два беспилотника», — прокомментировал Гордеев.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по денацификации и демилитаризации Украины. Ее конечная цель — прекращение геноцида мирных людей со стороны киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как армия России защищает небо над Угледаром.
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