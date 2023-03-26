Три тысячи выстрелов в минуту: как российские бойцы защищают небо над Угледаром

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Бойцы ВС РФ рассказали, как САУ «Шилка» уничтожает беспилотники ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Военнослужащие российской армии эффективно используют все виды имеющегося у них вооружения для контроля неба над Угледаром.

Но дело не только в деньгах, бумажки худо-бедно можно напечатать. Но где взять достаточное количество техники?

Президент Чехии, Петр Павел, на этой неделе откровенно заявил — мы поставили, что могли — больше нет возможности. А передали много — три сотни танков и БМП.

Пересадить всех украинских танкистов или летчиков на западную технику быстро не получится: курс обучения танкиста — два месяца. Курс переобучения летчика — минимум два года.

На этой неделе Словакия и Чехия отправили последние «советские» истребители из своих запасов. Массовые поставки западной техники возможны дальше лишь вместе с натовскими экипажами и техниками.

Наши бойцы новые объекты воспринимают как новые цели. Репортаж Кирилла Олькова.

«До Угледара — не больше десяти километров. По прямой еще меньше. Чтобы нас не засекли вражеские беспилотники, сворачиваем на лесную дорогу. В небе ракеты — для нас это хороший знак», — передает Кирилл Ольков с места событий.

Так ЗРК «Оса» расправляется с дроном-разведчиком, который попытался выяснить координаты нашей пехоты, как раз под Угледаром. Встречаем зенитчиков. Они только что отработали по цели и теперь меняют позицию. По пути рассказывают, в последнее время враг активизировался. Отправляет БПЛА стаями. Чаще всего просто на убой.

«Работаем сутками, много беспилотников — корректирующих и ударных. В основном „Фурии“», — рассказал старший оператор «Осы» с позывным «Грут».

«Оса» — никогда не промахивается. Впрочем, не только она. Разведчики всматриваются в небо: сейчас оно неспокойное.

Уникальные кадры боевой работы другого ЗРК. «Тор» — тоже специалист по беспилотникам, но сейчас на его радаре что-то явно покрупнее.

«Сбили Су-25, летел на высоте 2000 метров со стороны Угледара», — рассказал военнослужащий РФ с позывным «Козак».

Боевики планировали нанести удар с воздуха по колонне тяжелой техники, которая шла на подмогу нашим штурмовым группам.

Угроза миновала. Подкрепление подоспело вовремя. Зенитчики морской пехоты снова не подвели. На счету только одной батареи — более 150 уничтоженных воздушных целей.

В отличие от «Осы» и «Тора», «Игла» — переносной зенитно ракетный комплекс — это ПВО ближнего радиуса, но от этого не менее грозное.

«Сбили „Фурию“ близко к передку, сквозь ветки ее обнаружили. Открыли огонь. Сбили, даже связь лучше стала», — рассказал военнослужащий РФ с позывным БТР.

Когда связь между наступающими подразделениями улучшилась, штурмовики передали точные координаты диверсантов — место, откуда они запускали ударные беспилотники.

Скорострельные пушки «Шилки» с двух километров пробивают бетон и броню, прикрывая пехоту, которая продолжает в наступлении в районе Угледарских высот. Уникальность ее в том что она делает 3400 выстрелов в минуту.

«Она, можно сказать, выкашивает лесополосу противника целиком, разбирает здание, где находятся штурмовики и снайперы противника», — рассказал командир зенитно-ракетной батареи с позывным «Десятый».

Сначала земля, теперь — воздух. Ночью «Шилка» также точна и смертоносна, как и днем. В небе — яркие вспышки. Невероятный темп стрельбы.

Небо над Угледаром под контролем. В сторону города летят штурмовики и боевые вертолеты. Наземным группам, которые сражаются за Угледар, нужна поддержка с воздуха.

Тема:
Спецоперация
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