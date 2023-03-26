Принц Эндрю хочет написать книгу, чтобы «реанимировать» свою репутацию

Почему приближенные отговаривают члена королевской семьи от затеи?

Британский принц Эндрю решил написать автобиографию, чтобы восстановить репутацию. Об этом сообщает британская газета The Sun.

По данным источника СМИ, все близкие друзья члена королевской семьи, который может лишиться дома и финансирования, отговаривают его от этой идеи. Это вызывает раздражение принца.

«Все его близкие говорят ему, что это глупая идея и он должен просто забыть о ней», — передает слова инсайдера The Sun.

При этом уже два ведущих издания страны заинтересовались книгой — готовы взять любую версию автобиографии. Источник считает, что в сравнении с принцем Гарри, который недавно издал автобиографическую книгу «Запасной», у принца Эндрю гораздо большая глубина истории. Книга дала бы возможность принцу объяснить свою связь с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненном в секс-преступлении.

«Это также было бы захватывающим взглядом на внутреннюю работу членов королевской семьи и их отношения», — приводит издание слова источника.

В декабре этого года король Карл III выгнал принца Эндрю из Букингемского дворца. Король Британии запретил младшему брату держать офис в лондонской резиденции. Есть мнение, что после такого решения персонал родственника монарха также будет уволен. Принца Эндрю лишили круглосуточной охраны, на которую из казны тратилось около трех миллионов фунтов стерлингов.

В начале 2022 года принц Эндрю участвовал в судебной тяжбе из-за правозащитницы Вирджинии Джуффре, которая обвинила его в изнасиловании. Сам герцог принципиально отвергал обвинения Джуффре. Суд обязал сына Елизаветы II дать показания под присягой. Однако, чтобы избежать допроса, герцог выплатил правозащитнице 12 миллионов фунтов стерлингов.

Вследствие чего его лишили всех титулов и воинских званий. В общем сложности у принца Эндрю было восемь почетных военных званий — подарков от покойной королевы. Более того, герцога отстранили от выполнения публичных обязанностей в качестве члена королевской семьи.

Ранее 5-tv.ru писал, что в своей скандальной книге «Запасной» член королевской семьи принц Гарри в красках описал свой первый сексуальный опыт.