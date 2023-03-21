Небольшой, но райский: принц Гарри готовит роскошный подарок жене на годовщину

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 75

Принц Гарри намерен подарить жене остров Мюстик на годовщину свадьбы

Небольшой, но райский: принц Гарри готовит роскошный подарок жене на годовщину

Фото: www.globallookpress.com / Patrick van Katwijk

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Подарок любимой символичный для принца Гарри, ведь может помочь хоть немного, но вернуть связь с семьей.

Принц Гарри по случаю пятой годовщины брака с Меган Маркл готовит ей роскошный подарок. Как сообщило издание nowtolove.com, он присматривает целый остров для любимой.

Как сообщило издание, принц Гарри для покупки рассматривает остров Мюстик. Он один из самых маленьких среди Карибских. Там проживают всего порядка 500 человек. Также известно, что помимо красоты острова, это место является излюбленным для отдыха королевских особ и знаменитостей.

Кроме того, на острове располагается вилла, принадлежавшая его двоюродной бабушке — принцессе Маргарет. Сейчас он принадлежит частному лицу. 

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