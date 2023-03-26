Звезда «Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф впервые станет отцом

Британский 33-летний актер Дэниел Рэдклифф и его 38-летняя избранница, актриса Эрин Дарк, ждут рождения первенца. Возлюбленных подловили папарацци во время прогулки. Об этом сообщает издание The Mirror.

Исполнитель главной роли саги «Гарри Поттер» гулял с женой по Нью-Йорку. Уличные фотографы не упустили шанса заснять пару. Дэниел был в повседневной одежде, добавив образу пару ярких деталей, включая пеструю шапку с помпоном.

Однако все внимание папарацци привлекла актриса, которая предстала в пальто и в спортивном костюме, обтягивающем живот. Друзья артистов подтвердили, что в скором времени пару ждут разительные перемены.

«Дэниел и Эрин счастливы как никогда. Они невероятно взволнованы и ждут-не дождутся, когда станут семьей из трех человек. Они только недавно рассказали родным и друзьям. Это просто потрясающее время!» — цитирует источник слова инсайдера.

Еще один близкий человек к актеру подчеркнул, что пара с нетерпением ждет рождения ребенка. Они не афишировали новость о прибавлении в семье до тех пор, пока скрывать живот Эрин стало невозможно.

«Их отношения с Эрин — это что-то невероятное, все, кто их знает, убеждены, что они будут потрясающими родителями», — рассказал инсайдер в беседе с иностранным изданием.

Дэниел Рэдклифф и Эрин Дарк вместе уже больше десяти лет. Их знакомство произошло в 2012 году на съемках фильма «Убей своих любимых» в 2012 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что актер из «Гарри Поттера» был найден у вокзала Кингс-Кросс без сознания, а позже умер в больнице.