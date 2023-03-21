Актер из «Гарри Поттера» был найден у вокзала Кингс-Кросс без сознания, а позже умер в больнице

Несколько дней знаменитость провел в больнице, будучи подключенным к аппарату жизнеобеспечения.

Ушел из жизни британский актер Пол Грант. Ему было 56 лет. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на сообщение от семьи артиста. Родственники его причину смерти не озвучивают.

В материале уточняется, что 16 марта Грант был обнаружен без сознания недалеко от вокзала Кингс-Кросс в Лондоне. Несколько дней он находился в больнице, подключенным к аппарату жизнеобеспечения, однако 19 марта врачи констатировали смерть его мозга, а позже он был отключен от приборов.

Рост 132 сантиметра во многом определил актерское будущее Пола Гранта. Наиболее яркими в его кинокарьере являются роли гоблина в фильме «Гарри Поттер и философский камень» и эвока в картине «Звездные войны». Также он исполнил роль гоблина в «Лабиринте» с Дэвидом Боуи.

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