Морская мина взорвалась под Одессой во время шторма

В Одесской области зарегистрирован подрыв морской мины. Как сообщил украинский портал «Страна.ua», все произошло во время шторма. В результате инцидента есть повреждения построек.

«На размещенных кадрах видно, что повреждены прибрежные здания. Шторм продолжается», — сообщалось на сайте.

Кроме того, отмечалось, что среди прочих разрушений есть и поврежденные конструкции самого причала.

Известно, что ранее в том же регионе подрыв морской мины произошел 25 марта.

Украинские боевики продолжают минировать акватории, преследуя свои преступные цели. Так, например, в начале марта ВМС Украины заминировали побережье Черного моря. В социальных сетях распространяли предупреждение, где призывали обходить территории стороной.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какая угроза может исходить от снарядов с обедненным ураном.