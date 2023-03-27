Стрелы наши метки: лучшее видео из зоны СВО за день

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Иван Обухов
Иван Обухов 236

Российские продолжают наносить чувствительные удары по ВСУ, уничтожая, в том числе, и западную военную технику в ходе СВО

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Военнослужащие ВС РФ продолжают наносить чувствительные удары по ВСУ и теснить украинских националистов в рамках спецоперации по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал лучшие кадры с работой военных в одном видео.

Так, бойцы ВДВ показали, как готовятся прикрывать другие части и подразделения в зоне СВО. Для этого они задействовали переносные ПЗРК «Верба» и ЗРК «Стрела-10». С их помощью десантники сбили воздушные мишени, имитирующие украинские самолеты и вертолеты. Точно так же они будут сбивать реальную авиацию противника, собирающуюся ударить по их сослуживцам.

Также Минобороны опубликовало кадры уничтожения РСЗО RM-70 производства Чехословакии. Боевая машина была поражена высокоточным барражирующим боеприпасом на авдеевском направлении.

Тренировки перед отправкой в зону СВО военнослужащие также продолжают в Забайкальском крае. В ходе занятий мотострелки выполнили стрельбы 30-миллиметровых пушек и пулеметов, установленных на БМП-2. Все мишени были поражены.

Ранее 5-tv.ru публиковал историю о российском сержанте, который разгромил три танка и сорвал наступление ВСУ.

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