Стрелы наши метки: лучшее видео из зоны СВО за день

Военнослужащие ВС РФ продолжают наносить чувствительные удары по ВСУ и теснить украинских националистов в рамках спецоперации по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал лучшие кадры с работой военных в одном видео.

Так, бойцы ВДВ показали, как готовятся прикрывать другие части и подразделения в зоне СВО. Для этого они задействовали переносные ПЗРК «Верба» и ЗРК «Стрела-10». С их помощью десантники сбили воздушные мишени, имитирующие украинские самолеты и вертолеты. Точно так же они будут сбивать реальную авиацию противника, собирающуюся ударить по их сослуживцам.

Также Минобороны опубликовало кадры уничтожения РСЗО RM-70 производства Чехословакии. Боевая машина была поражена высокоточным барражирующим боеприпасом на авдеевском направлении.

Тренировки перед отправкой в зону СВО военнослужащие также продолжают в Забайкальском крае. В ходе занятий мотострелки выполнили стрельбы 30-миллиметровых пушек и пулеметов, установленных на БМП-2. Все мишени были поражены.

Ранее 5-tv.ru публиковал историю о российском сержанте, который разгромил три танка и сорвал наступление ВСУ.