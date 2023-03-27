Герои не спят: российский сержант разгромил три танка и сорвал наступление ВСУ
Российский сержант Коротких уничтожил три танка и сорвал наступление ВСУ
Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
Националисты намеревались пойти в атаку ночью, думая, что застанут военнослужащих ВС РФ врасплох. Их план провалился.
Двое российских военных сорвали планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) по наступлению. В Минобороны РФ рассказали о подвигах сержанта Евгения Коротких и лейтенанта Дмитрия Курского.
Коротких в ту ночь прикрывал танкоопасное направление в районе одного из населенных пунктов, как вдруг заметил националистов, намеревающихся совершить атаку. Тут же доложил командованию о ситуации, получил приказ дать отпор врагу и принялся его выполнять. Прицельными пусками противотанковых управляемых ракет он уничтожил три танка ВСУ. Благодаря этому военные РФ сорвали план боевиков наступить. Бойцам удалось отбросить националистов на исходные позиции.
Лейтенант Дмитрий Курский во время несения службы на линии обороны на одном из тактических направлений заметил, как ВСУ пытаются прорвать оборону. Тут же боец отдал приказ мотострелковой роте занять стратегически выгодную позицию и отразить атаку значительно превосходящего числом противника.
Благодаря работе и указаниям Курского были уничтожены боевые машины пехоты (БМП) и танк националистов, а также до 25 боевиков. Это нанесло существенный урон противнику, продолжать наступать он больше не смог.
Ранее 5-tv.ru рассказал о подвиге мобилизованного бойца Александра Мальцева, который в одиночку захватил опорный пункт ВСУ, уничтожив пятерых боевиков и нескольких захватив в плен.
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