«Казалось, жизнь закончена»: Климова вспомнила, как ее пытались домогаться

Актриса призналась, что ей неоднократно поступали непристойные предложения от режиссеров.

Актриса Екатерина Климова — не любительница делиться подробностями личной жизни. Но на днях она вспомнила, как однажды до нее пытались домогаться и склоняли к постели. Более того, происходило это неоднократно.

«Думаете, я не проходила все эти ситуации? У меня был очень неудачный год, когда мне три режиссера сказали, что мне надо сделать и когда. Это было раз фиаско, два, три. Когда я в Сочи попала на кинофестиваль и всех их встретила, я подумала — как так оказалось?» — поделилась Климова на Youtube-канале Надежды Стрелец.

Знаменитость не стала сообщать, в какой именно год это происходило. Но переживала Климова тогда сильно. Ведь она отказала этим мужчинам и думала, теперь ее актерская карьера окончена.

«Казалось, что жизнь моя закончена и карьера, меня никогда больше не будут снимать», — добавила она.

Но Климова рада, что не испортила репутацию и не предала себя. Она уверена, что в подобных ситуациях у женщины есть выбор — сохранить честь или поддаться чужим желаниям, как это сделали актрисы Дженнифер Лоуренс и Гвинет Пэлтроу. По словам Климовой, в период, когда кинорежиссер Харви Вайнштейн их пригласил в кино, они не были слишком известны, но все же роли в кино получили. А после вскрылось — режиссер был причастен к не одному случаю изнасилования женщин.

«У тебя есть возможность встать и уйти, не получить эту роль, если тебе так дорога твоя честь. Но если ты решил, что ничего страшного, то тогда это просто стыд и позор об этом говорить», — заключила Климова.

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