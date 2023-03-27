Происходящее в зоне СВО. Главное к утру 27 марта

Российские военнослужащие раскрыли обстановку в зоне специальной военной операции (СВО). Видео с заявлениями руководства пресс-центров предоставило Минобороны РФ.

Так стало известно, что подразделения мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы украинских войск неподалеку от населенного пункта Марьинка на донецком направлении. Как отметил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма, там было также уничтожено несколько бронеавтомобилей зарубежного производства марок Kirpi и Hummer.

На авдеевском направлении разведка ВС РФ обнаружила скопление живой силы и техники противника. По словам Бигмы, ЮВО ликвидировал огневую позицию и гаубицу Д-30 ВСУ посредством артиллерии.

В том числе стало известно, что российская группировка «Восток» подорвала три украинских беспилотника на южно-донецком и запорожском направлениях.

«Группировки „Восток“ пресекли попытку проведения разведки боем передовых позиций наших войск. Мотострелковыми подразделениями при поддержке артиллерии уничтожены более 30 националистов», — заявил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев.

Помимо этого ликвидированы три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и сбиты беспилотники «Валькирия» и «Фурия». Зенитный ракетный комплекс «Тор» уничтожил еще одну «Фурию» на запорожском направлении.

Также российская группировка «Запад» заявила об уничтожении четырех разведывательных групп ВСУ. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

«На купянском направлении группировка войск „Запад“ вскрыла и уничтожила четыре диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад и 103-ей бригады территориальной обороны», — объяснил военный.

Он отметил, что российские войска не допустили переброску резервов украинской армии неподалеку от населенного пункта Гряниковка. Помимо этого ВС РФ сорвали ротацию подразделений противника при помощи танкового огня. Также силы ПВО группировки «Запад» ликвидировали три беспилотника ВСУ.

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