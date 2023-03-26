Российский боец в одиночку захватил опорный пункт ВСУ под Угледаром

Военнослужащий оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» с позывным «Цыган» в одиночку захватил опорный пункт украинских войск под Угледаром. С отважным бойцом пообщался корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

«Я пришел туда БК (боекомплект — Прим. ред.) принести. Тепловизор надо было принести и БК. Я пришел, смотрю — пацаны лежат на полу, человек 16 наших было. Никто в этот опорник не смог зайти. Ну я понял, что до утра просто никто не доживет», — рассказал военный.

Украинские боевики били по позициям россиян из гранатометов, минометов и танка. По словам «Цыгана», мины разрывались от них всего в нескольких метрах, и через каждые пять-шесть минут в рядах российских бойцов появлялся новый «трехсотый» (раненый — Прим. ред.).

«То есть, если мы сейчас не возьмем этот опорник, мы там ляжем все. Люди просто были уставшие, они с самого утра штурмовали. У меня как бы еще бодрячок был хоть какой-то, возможно, еще из-за этого, я не знаю. Мне кажется, на моем месте каждый так поступил бы», — признался «Цыган».

Он решил в одиночку идти на штурм укрепления боевиков, чтобы спасти жизни товарищей. Ему удалось ворваться в опорный пункт и подорвать гранатой пулеметное гнездо. За этот подвиг бойца наградили орденом Мужества.

Ранее 5-tv.ru рассказал о подвиге мобилизованного бойца Александра Мальцева, который в одиночку захватил опорный пункт ВСУ, уничтожив пятерых боевиков и нескольких захватив в плен.