Президент Израиля призвал остановить судебную реформу на фоне массовых беспорядков

На фоне захлестнувших страну беспорядков израильский лидер призвал нацию к единству.

Глава Израиля Ицхак Герцог обратился с призывом к правительству страны остановить принятие судебной реформы, спровоцировавшей массовые протесты в стране, передает газета The Jerusalem Post.

«Ради единства народа Израиля, ради ответственности я призываю вас немедленно остановить законодательный процесс», — обратился израильский президент к членам кабинета министров.

Ранее, 26 марта, по информации прессы, тысячи жителей Израиля прорвали пост полиции у резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме после того, как тот сместил со своего поста главу оборонного ведомства Израиля Йоава Галанта.

Перед этим Галлант в своем обращении к нации, транслировавшемуся по телевидению, призвал остановить проведение судебной реформы из соображений безопасности страны.

После этого израильский генконсул в Нью-Йорке Асаф Замир также решил уйти в отставку, заявив, что проводимая судебная реформа «подрывает» основу демократической системы Израиля.

Ранее 5-tv.ru писал, что сотни тысяч жителей Израиля выступили против ограничения полномочий судебной власти в стране.