Президент Израиля призвал остановить судебную реформу на фоне массовых беспорядков

|
Иван Обухов
Иван Обухов 151

Президент Израиля Герцог призвал остановить судебную реформу после обострения протестов

Президент Израиля призвал остановить судебную реформу на фоне массовых беспорядков

Фото: www.globallookpress.com / Ilia Yefimovich

Читайте нас в: Дзен Новости

На фоне захлестнувших страну беспорядков израильский лидер призвал нацию к единству.

Глава Израиля Ицхак Герцог обратился с призывом к правительству страны остановить принятие судебной реформы, спровоцировавшей массовые протесты в стране, передает газета The Jerusalem Post.

«Ради единства народа Израиля, ради ответственности я призываю вас немедленно остановить законодательный процесс», — обратился израильский президент к членам кабинета министров.

Ранее, 26 марта, по информации прессы, тысячи жителей Израиля прорвали пост полиции у резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме после того, как тот сместил со своего поста главу оборонного ведомства Израиля Йоава Галанта.

Перед этим Галлант в своем обращении к нации, транслировавшемуся по телевидению, призвал остановить проведение судебной реформы из соображений безопасности страны.

После этого израильский генконсул в Нью-Йорке Асаф Замир также решил уйти в отставку, заявив, что проводимая судебная реформа «подрывает» основу демократической системы Израиля.

Ранее 5-tv.ru писал, что сотни тысяч жителей Израиля выступили против ограничения полномочий судебной власти в стране.

+3° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.45
0.14 82.39
-0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:38
«Правительству стоит задуматься»: почему Израиль накрыло волной протестов и что будет дальше
11:29
Квентину Тарантино — 60: пять правил жизни голливудского режиссера
11:16
Сразу две аварии произошли на трассе из Петербурга в Карелию
11:05
«Серебряный кит» пошел ко дну: подробности затопления плавучего ресторана в Петербурге
10:49
В Благовещенске мужчина убил 10-месячного сына и напал с ножом на жену
10:37
«Психика подвижная»: внук Владимира Стеклова опасается за свое здоровье

Сейчас читают

Происходящее в зоне СВО. Главное к утру 27 марта
Необходимое и достаточное: что произошло в России и вокруг нее к утру 27 марта
«Запад испугался»: зачем ЕС настаивает на встрече Си Цзиньпина и Зеленского
Как многодетная семья может получить деньги от государства?

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео