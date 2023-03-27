В Мелитополе произошла серия взрывов. Есть пострадавшие

В Мелитополе прогремела серия взрывов. Об этом сообщили в администрации Запорожской области. Отмечалось, что происшествие случилось утром, в 8:15 по московскому времени.

«Частично разрушено здание около многопрофильного колледжа на проспекте 50-летия Победы. В колледже с 8:00 шли занятия», — подчеркивалось в Telegram-канале.

Также поступила информация, что в результате инцидента, предварительно, пострадали четыре человека, а также разрушились несколько зданий. Сейчас на месте случившегося работают экстренные службы. Скорее всего, обстрел велся из населенного пункта Орехов.

К слову, на прошлой неделе в Мелитополе тоже были взрывы. Тогда пострадал сотрудник правоохранительных органов, он получил повреждения различной степени тяжести и попал в больницу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после покушения на сотрудника полиции в Мелитополе.