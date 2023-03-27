В Мелитополе произошла серия взрывов. Есть пострадавшие
По предварительной информации, в результате ЧП пострадали четыре человека.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
В Мелитополе прогремела серия взрывов. Об этом сообщили в администрации Запорожской области. Отмечалось, что происшествие случилось утром, в 8:15 по московскому времени.
«Частично разрушено здание около многопрофильного колледжа на проспекте 50-летия Победы. В колледже с 8:00 шли занятия», — подчеркивалось в Telegram-канале.
Также поступила информация, что в результате инцидента, предварительно, пострадали четыре человека, а также разрушились несколько зданий. Сейчас на месте случившегося работают экстренные службы. Скорее всего, обстрел велся из населенного пункта Орехов.
К слову, на прошлой неделе в Мелитополе тоже были взрывы. Тогда пострадал сотрудник правоохранительных органов, он получил повреждения различной степени тяжести и попал в больницу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после покушения на сотрудника полиции в Мелитополе.
- 27 мар
- Российские бойцы уничтожили батальонную группу ВСУ на северском направлении
- 27 мар
- Происходящее в зоне СВО. Главное к утру 27 марта
- 27 мар
- Полянский заявил о нарушении украинцами законов войны и жестоком обращении с пленными
- 27 мар
- Российские военные уничтожили укрепрайон ВСУ на северском направлении
- 27 мар
- Российские танкисты уничтожают укрепрайоны боевиков под Угледаром
- 27 мар
- Стрелы наши метки: лучшее видео из зоны СВО за день
- 27 мар
- Герои не спят: российский сержант разгромил три танка и сорвал наступление ВСУ
- 26 мар
- Российский боец в одиночку захватил опорный пункт ВСУ под Угледаром
- 26 мар
- «Копируют вермахт»: ВСУ на реке Ингулец ждет такой же разгром, как армию Гитлера?
- 26 мар
- ВСУ приступили к возведению укреплений по реке Ингулец под Снигиревкой
Читайте также
93%
0.14 82.39
-0.76
Нашли ошибку?