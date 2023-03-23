СК возбудил уголовное дело после покушения на замначальника УВД в Мелитополе

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после покушения на сотрудника полиции в Мелитополе Запорожской области. Взрыв раздался в городе рано утром, пострадавших, кроме полицейского, не было.

Известно, что мужчина занимает должность заместителя начальника отдела УВД по Мелитополю и району. С травмами различной степени тяжести его доставили в больницу.

В пресс-службе СК РФ рассказали, что инцидент произошел на улице Крупской. Пострадавший направлялся на работу, когда неизвестные заложили на его пути самодельное взрывное устройство. Следователи уже начали расследование: изъяты объекты с места происшествия, а также найдены свидетели инцидента.

Чиновник Владимир Рогов отметил, что за взрывом в Мелитополе стоят спецслужбы Украины. Таким образом киевская власть пытается запугать жителей освобожденной территории региона. Аналогичным способом террористы уже устраивали взрыв в Мелитополе. Тогда из-за этого погиб мужчина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто и зачем подложил взрывчатку в машину, взорвавшуюся в Мелитополе 14 марта.