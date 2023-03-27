«Ответный характер»: почему Россия решила разместить ядерное оружие в Белоруссии

Заявление Владимира Путина вызвало опасения Запада. Что заставило президента России принять данную меру?

Размещение российского ядерного оружия в Белоруссии носит сдерживающий характер для Запада. Такое мнение выразил политолог Кирилл Аверьянов в беседе с «Известиями».

По словам эксперта, решение Кремля свидетельствует о наивысшем уровне сотрудничества России и Белоруссии в военной сфере. Между странами, как выразился политолог, есть полное доверие и взаимопонимание. При этом данное решение является ответной реакцией на поставки Киеву боеприпасов с обедненным ураном и никак не повлияет на жизнь граждан Белоруссии.

«Эта мера носит ответный характер. Наличие в Белоруссии российского ядерного оружия будет носить сдерживающий характер для Запада. И эта мера не повлечет за собой гонки вооружений и милитаризации восточноевропейского региона», — объяснил Кирилл Аверьянов.

Президент РФ Владимир Путин сообщил о размещении ядерного оружия в Белоруссии 25 марта. В ответ на это Украина потребовала созвать внеочередное собрание Совбеза ООН. В МИД Украины решение Путина назвали «ядерным шантажом».

Ранее 5-tv.ru писал, что ЕС грозит России новыми санкциями в ответ на размещение ядерного оружия в Белоруссии.