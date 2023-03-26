Евросоюз грозит России новыми санкциями

|
Иван Обухов
Иван Обухов 47

Боррель объявил о новых санкциях ЕС в ответ на размещение ядерного оружия в Белоруссии

Евросоюз грозит России новыми санкциями

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

Читайте нас в: Дзен Новости

Поводом для возможного ужесточения санкций в отношении России и Белоруссии послужила договоренность Москвы и Минска о размещении на белорусской территории тактического ядерного оружия.

Страны Европейского союза могут ввести новые санкции в том случае, если Россия разместит тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Об этом заявил руководитель внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

«Белоруссия еще может это остановить, это их выбор. ЕС готов ответить дальнейшими санкциями», — написал Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности в социальной сети.

Политик также оценил возможность размещения Белоруссией на своей территории российского ядерного оружия «эскалацией и угрозой европейской безопасности».

О возможности размещения на белорусской территории тактического ядерного оружия ранее сообщал российский лидер Владимир Путин. Отмечается, что Москва уже передала Минску комплекс «Искандер», способный нести ядерное оружие. Президент РФ заявил, что он лишь делает все то же самое, что делают Штаты, размещая свои арсеналы в Европе.

В свою очередь, в США прокомментировали, что у них нет данных, указывающих на готовность России применять ядерное оружие, потому Вашингтон не будет менять конфигурацию американских ядерных сил.

Ранее 5-tv.ru писал, может ли сотрудничество Китая и РФ навредить Западу.

+4° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
76.45
0.14 82.39
-0.76
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 марта по 2...

Последние новости

0:39
«Казалось, жизнь закончена»: Климова вспомнила, как ее пытались домогаться
0:19
Путин поздравил сотрудников Национальной гвардии с профессиональным праздником
23:58
Член Конгресса США предрекла рядовым американцам «небывалые трудности» из-за Украины
23:39
Евросоюз грозит России новыми санкциями
23:20
Подарок наследнице: жена шеф-повара Ивлева проколола 11-месячной дочери уши
23:03
Киев потребовал созвать внеочередное собрание Совбеза ООН

Сейчас читают

Российский боец в одиночку захватил опорный пункт ВСУ под Угледаром
«Копируют вермахт»: ВСУ на реке Ингулец ждет такой же разгром, как армию Гитлера?
Скандалов не было: соседи высказались о семье, в которой мать убила двух сыновей
Как многодетная семья может получить деньги от государства?

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео