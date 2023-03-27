ВСУ атаковали районы Донецка из РСЗО HIMARS

Боевики киевского режима обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями украинской стороны.

Донецк был атакован в 11:00 по московскому времени. ВСУ выпустили по городу четыре ракеты. В ТАСС со ссылкой на силовые структуры отметили, что украинские военные использовали для обстрела РСЗО HIMARS производства США.

Также сообщается, что один из снарядов прилетел в район детской областной больницы. Экстренные службы уточнили, что боеприпас упал в 250 метрах от объекта гражданкой инфраструктуры. О пострадавших и погибших не сообщается.

Днем ранее, 26 марта, украинские солдаты также обстреляли Донецк. Они выпустили по городу 20 ракет из РСЗО. Большинство снарядов упали в Кировском и Петровском районах.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Мелитополе произошла серия взрывов.