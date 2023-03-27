В Китае сочли размещение ядерного оружия РФ в Белоруссии сигналом Путина для США

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 40

GT: решение Путина разместить ядерное оружие в Белоруссии является сигналом для США

В Китае сочли размещение ядерного оружия РФ в Белоруссии сигналом Путина для США

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Заявление российского лидера вызвало бурную реакцию западных стран. Что на самом деле значат эти слова?

Размещение российского ядерного оружия в Белоруссии является сигналом Владимира Путина для США. Такое мнение выразили аналитики газеты Global Times.

Этим решением президент РФ, как пишут в издании, пытается показать Америке, что ей не стоит вмешиваться в конфликт на Украине.

«Если Вашингтон и Запад продолжат вмешательство в украинский конфликт или начнут поставлять оружие массового уничтожения, то Россия будет и дальше принимать меры по противодействию», — пишут авторы статьи.

Также об опасениях США говорит их реакция на заявление Владимира Путина. Власти Америки заявили, что не видят признаков подготовки России к применению ядерного оружия. При этом, как пишут в газете, Вашингтон намерен «измотать» Россию своим вмешательством в украинский конфликт.

На Украине тем временем на заявление Путина отреагировали резко, потребовав ООН срочно созвать внеочередное собрание Совбеза. Президент России, в свою очередь, заявил, что страна просто делает то, что США делали на протяжении многих лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Россия решила разместить ядерное оружие в Белоруссии.

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