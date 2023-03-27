Неизвестный в дьявольской маске проник в дом Олафа Шольца в Потсдаме
Spiegel: в Потсдаме неизвестный проник в дом, где находится квартира канцлера ФРГ Шольца
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO
Злоумышленник воспользовался отсутствием политика, однако не смог довести задуманное до конца.
Неизвестный в дьявольской маске проник в дом в центре Потсдама, где находится квартира канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом сообщает Der Spiegel.
Уточняется, что камеры наблюдения зафиксировали человека в маске для Хеллоуина, перчатках, капюшоне и с фонариком. Он попытался проникнуть в квартиру Шольца, а затем скрылся.
Инцидент произошел накануне вечером, когда политик находился на заседании коалиционного комитета, а в квартире никого не было. В связи с происшествием в доме усилили меры безопасности.
В феврале прошлого года экс-канцлера Германии Ангелу Меркель обокрали во время похода в супермаркет Берлина. От злоумышленников политика не спасла даже охрана.
Сообщалось, что кошелек Меркель находился в тележке для покупок, и в какой-то момент воришка похитил его. При этом ни экс-канцлер, ни ее телохранители ничего не заметили. После инцидента Меркель обратилась в ближайший полицейский участок и написала заявление об ограблении.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в немецком Карлсруэ неизвестный захватил заложников в аптеке и потребовал крупную сумму за их освобождение.
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