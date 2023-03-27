Неизвестный в дьявольской маске проник в дом Олафа Шольца в Потсдаме

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 42

Spiegel: в Потсдаме неизвестный проник в дом, где находится квартира канцлера ФРГ Шольца

Неизвестный в дьявольской маске проник в дом Олафа Шольца в Потсдаме

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO

Читайте нас в: Дзен Новости

Злоумышленник воспользовался отсутствием политика, однако не смог довести задуманное до конца.

Неизвестный в дьявольской маске проник в дом в центре Потсдама, где находится квартира канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом сообщает Der Spiegel.

Уточняется, что камеры наблюдения зафиксировали человека в маске для Хеллоуина, перчатках, капюшоне и с фонариком. Он попытался проникнуть в квартиру Шольца, а затем скрылся.

Инцидент произошел накануне вечером, когда политик находился на заседании коалиционного комитета, а в квартире никого не было. В связи с происшествием в доме усилили меры безопасности.

В феврале прошлого года экс-канцлера Германии Ангелу Меркель обокрали во время похода в супермаркет Берлина. От злоумышленников политика не спасла даже охрана.

Сообщалось, что кошелек Меркель находился в тележке для покупок, и в какой-то момент воришка похитил его. При этом ни экс-канцлер, ни ее телохранители ничего не заметили. После инцидента Меркель обратилась в ближайший полицейский участок и написала заявление об ограблении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в немецком Карлсруэ неизвестный захватил заложников в аптеке и потребовал крупную сумму за их освобождение.

+7° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
76.57
0.12 82.29
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:52
Следующий этап: Романа Костомарова готовят к протезированию
23:40
СБ ООН не принял резолюцию России по расследованию теракта на «Северных потоках»
23:27
«Буду рядом с ним»: Волочкова объяснила теплые отношения с женатым Джигурдой
23:14
Происходящее в зоне СВО. Главное к вечеру 27 марта
23:12
Умер звезда фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» Михаил Чигарев
22:58
Росгвардейцам вручили Золотые Звезды Героев РФ в их профессиональный праздник

Сейчас читают

Необходимое и достаточное: что произошло в России и вокруг нее к вечеру 27 марта
Рассекреченная стратегия: могут ли США ударить по РФ так, как планировали в 60-х?
«Чтобы жила моя Россия» — SHAMAN о новом туре, костюмах, семье и судьбе
"Уеду из Москвы": Ручка из "Блестящих" отменила пышные торжества по случаю дня рождения

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео