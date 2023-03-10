Взявший заложников в немецком Карлсруэ выставил жесткое требование
По предварительной информации, злоумышленник держит двух человек взаперти. Очевидцы слышали выстрелы.
Фото: www.globallookpress.com / Thomas Riedel
Неизвестный, который захватил заложников в аптеке в немецком городе Карлсруэ, потребовал крупную сумму за их освобождение. Речь идет о нескольких миллионах долларов. Об этом сообщает газета Stuttgarter Zeitung.
По данным издания, злоумышленник захватил два человека. Он имеет при себе оружие, жители города слышали стрельбу. При этом в полиции твердо заявили, что пострадавших нет.
Между тем, по данным издания Badische Neueste Nachrichten, полицейские не могут подтвердить сообщения о запросе миллионного выкупа из-за «причин, связанных с тактикой расследования».
Информация о взятии заложников появилась несколькими часами ранее. Сейчас в Карлсруэ правоохранительные органы проводят операцию по освобождению захваченных граждан. Официальное число заложников пока неизвестно.
Из-за случившегося в городе отменили ряд мероприятий.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Тюмени неизвестный ворвался в магазин и захватил заложника.
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