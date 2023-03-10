Взявший заложников в немецком Карлсруэ выставил жесткое требование

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 35

По предварительной информации, злоумышленник держит двух человек взаперти. Очевидцы слышали выстрелы.

Взявший заложников в немецком Карлсруэ выставил жесткое требование

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Riedel

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Неизвестный, который захватил заложников в аптеке в немецком городе Карлсруэ, потребовал крупную сумму за их освобождение. Речь идет о нескольких миллионах долларов. Об этом сообщает газета Stuttgarter Zeitung.

По данным издания, злоумышленник захватил два человека. Он имеет при себе оружие, жители города слышали стрельбу. При этом в полиции твердо заявили, что пострадавших нет.

Между тем, по данным издания Badische Neueste Nachrichten, полицейские не могут подтвердить сообщения о запросе миллионного выкупа из-за «причин, связанных с тактикой расследования».

Информация о взятии заложников появилась несколькими часами ранее. Сейчас в Карлсруэ правоохранительные органы проводят операцию по освобождению захваченных граждан. Официальное число заложников пока неизвестно.

Из-за случившегося в городе отменили ряд мероприятий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Тюмени неизвестный ворвался в магазин и захватил заложника.

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