Раньше у Европы было огромное количество российского топлива. Но всему приходит конец.

Ближайшие лето и осень станут для европейцев настоящей катастрофой. Об этом заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Об этом сообщает RT.

По его словам, это произойдет из-за инфляции. Сейчас страны Европы пытаются справиться при помощи сжиженного природного газа, который уже давно не производится в достаточных количествах и стоит дороже в три-четыре раза.

«У них не будет достаточно газа, чтобы поддерживать жителей своих стран в тепле. Не только в Германии, но и в Западной Европе», — говорит Херш.

Также он добавил, что когда-то российского газа хватало настолько, например, той же Германии, что его можно было перепродавать. Но всему приходит конец.

Журналист полагает, что по итогу все санкции Евросоюза так и не сработали.

«Возможно, „Макдоналдс“ и ушел, но гамбургеры там продают по-прежнему», — заключил Херш.

В начале марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что коммунальные счета жителей ЕС в прошлом году выросли на 300%. Более того, она еще и обвинила Россию в том, что страна пыталась повлиять на ситуацию в Европе, манипулируя поставками газа.

Напомним, в феврале 2023 года послы страны Евросоюза согласовали десятый пакет антироссийских санкции.

Страны коллективного Запада резко усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации по защите Донбасса. Они планировали разрушить экономику страны, однако не добились этой цели. Зато разогнали инфляцию и ухудшили жизнь миллионов обычных людей по всему миру.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему из-за политики ЕС европейцы платят за свет и газ на 300% больше.