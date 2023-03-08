Причиной удара по жизни европейцев стало сокращение поставок газа из России.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что коммунальные счета жителей ЕС в прошлом году выросли на 300%. Причиной тому стало то, что Россия за 8 месяцев сократила на 80% поставки газа.

«Россия за 8 месяцев сократила на 80% поставки газа в Европу, и прошлым летом цены на энергоносители в Европе взлетели до небес», — заявила политик.

Она также обвинила Россию в том, что страна пыталась повлиять на ситуацию в Европе, манипулируя поставками газа. Однако Урсула фон дер Ляйен почему-то умолчала, что проблемы с поставками газа в ЕС возникли не из-за действий России, а из-за действий самих стран объединения, которые наложили на РФ санкции, часть из которых напрямую повлияла на возможность работы трубопроводов.

Самым ярким примером стал случай с турбиной «Северного потока», которую российская компания не могла получить из-за бюрократических задержек, вызванных именно антироссийскими санкциями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как антироссийские санкции ЕС бьют по европейским гражданам.