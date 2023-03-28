Психолог назвала пять мыслей, которые мешают жить после 30 лет

С какими заповедями из прошлого лучше распрощаться, чтобы облегчить себе жизнь?

Психолог Кристина Дюран рассказала изданию «Страсти», какие мысли после 30 лет мешают свободной и счастливой жизни.

Кто-то кому-то должен

Не всегда обещание любить всю жизнь и быть рядом можно сдержать, потому что меняются внешние факторы, происходят какие-либо решающие события. Психолог рекомендует избавиться от привычки давать подобные обещания и также не ожидать их от других людей, потому что никто никому ничего не должен.

Гарантия 100%

Можно серьезно снизить тревожность, убедив себя, что в мире невозможно что-либо гарантировать ни себе, ни окружающим людям. Произойти может что угодно: смерть, болезнь, катастрофа, поэтому в жизни гарантий нет. Зная это, вы будете реже драматизировать, когда что-то пойдет не по плану.

Полная свобода слишком опасна

Следует пересмотреть свое отношение к свободе. Не всегда это распущенность и вседозволенность. Кристина Дюран отметила, что состояние внутренней свободы позволит человеку быть любым и жить на свое усмотрение, без внутренних запретов.

Одно дело на всю жизнь

С течением времени меняются ценности и потребности, поэтому важный выбор, который человек сделал в молодости, может утратить свою актуальность в зрелом возрасте. Это касается выбора профессии или человека.

Смысл жизни во внешних факторах

Важно осознать, что смысл жизни в ее качестве. Психолог посоветовала чаще обращать внимание на то, удовлетворены ли вы своей жизнью на самом деле. Все остальное вторично.

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