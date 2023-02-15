«Сомнения, терзания»: почему возникает кризис 40 лет и можно ли его избежать

Для кого-то 40 лет — это все еще молодость, другие же считают — половина жизни прожита, пора уже задумываться о старости и вечном. Психолог Паустовская объяснила, что влияет на такое разное восприятие

Считается, что к 40 годам жизнь человека должна уже быть устроена: образование, дом, карьера, семья, дети. Однако не всегда и не у всех все бывает идеально. Зачастую многих накануне пятого десятка одолевают тревожные мысли, страхи. Некоторые, как телеведущая Ксения Бородина, и вовсе не могут дать грамотное объяснение подобным мыслям, ведь жизнь вроде бы устраивает во всем.

В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru психолог-сексолог Инна Паустовская объяснила, почему возникает кризис 40 лет, кого он одолевает, чем опасен и можно ли совсем его избежать.

Как рассказала специалист, кризис 40 лет возникает на фоне переоценки ценностей и сопровождается разного рода сомнениями и терзаниями. Люди начинают задавать себе вопрос, а чего они достигли, куда дальше двигаться, чего достигать.

«Это тот возраст, когда зачастую уже есть подросшие дети и пожилые родители. С одной стороны, они начинают смотреть на своих родителей и понимают, что они уже увядают и сами приближаются уже к возрасту, похожему на их родителей», — рассказала Паустовская.

В большинстве случаев этот кризис настигает тех, кому не удалось достичь желаемого, задуманного, каких-то значимых результатов. К примеру, человек так и не обзавелся семьей, детьми, в карьере не реализовался. При этом такие люди и в 30 лет сталкиваются с кризисом, а спустя десять лет он лишь усиливается.

«Подобные кризисы опасны депрессивным состоянием, потому что люди начинают сильно переживать по поводу происходящего, той оценки, которую они дают этому. Либо начинают испытывать огромное чувство неудовлетворенности, иногда стыда или вины», — добавила она.

Многие начинают винить себя за неудачи в личной жизни, а именно то, что им так и не удалось построить счастливую семейную жизнь. Зачастую к этому возрасту дети уже вырастают, и супруги остаются вдвоем, у них появляется больше времени побыть вместе, но былой страсти уже и нет, да и интересов прежних. Именно в этот период мужчины начинают обращать внимание на других, изменяют, а женщины хотят показать окружающим, что они еще ничего. Однако некоторые не идут налево, а решают проблему внутри семьи.

«Зачастую партнеры решают эти трудности заведением еще одного ребенка, когда они вновь ощущают себя молодыми, когда ребенка надо растить», — заявила психолог-сексолог.

При этом возраст 40 лет не означает, что кризис обязательно наступит. Те, кто удовлетворен своей жизнью, успехами, достигнутыми результатами, продолжает жить и не задумываться о возрасте. Он продолжает строить планы, ставить новые цели и двигаться к ним.

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