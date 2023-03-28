Жорин раскрыл, чем закончилось уголовное дело Витаса о нападении на чиновника

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 56

Знаменитость находился под подпиской о невыезде.

Жорин раскрыл, чем закончилось уголовное дело Витаса о нападении на чиновника

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

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Адвокат Витаса Сергей Жорин сообщил о прекращении дела, которое было возбуждено на певца из-за нападения на чиновника в московском баре. В беседе с «Известиями» он подтвердил, что стороны конфликта достигли мирного соглашения.

«Да, стороны примирились. Дело прекращено», — прокомментировал представитель Витаса.

Жорин добавил, что стороны сошлись на примирении еще на стадии следственных действий.

Ранее стало известно, что в столичном заведении артист распылил содержимое газового баллончика в лицо одному из гостей. Пострадавшим стал сотрудник Минтруда Султан Джандигов, который обратился с заявлением в полицию. В правоохранительных органах на исполнителя было заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда».

Ранее 5-tv.ru писал о истинной причине скандала с Витасом в московском баре.

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