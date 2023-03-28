До самого конца: почему мужчины тяжело переживают смерть жены?

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 227

Психолог Мелехин: мужчины сложнее переживают смерть жены

До самого конца: почему мужчины тяжело переживают смерть жены?

Фото: www.globallookpress.com / Michael Reichel

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Представители сильного пола, за которыми всю жизнь ухаживали как за детьми, будут чувствовать себя гораздо хуже при утрате. Но в чем еще проблема?

Мужчины сложнее справляются с утратой своей второй половинки, нежели женщины. О том, почему так происходит, изданию aif.ru рассказал кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин.

Ученые из Дании провели исследование и выяснили, что если у мужчины в возрасте 65-69 лет умирает жена, то вероятность его кончины уже в следующем году становится на 70% выше, нежели у неовдовевших мужчин того же возраста. Примечательно, что у женщин такой показатель составил всего лишь 2%.

Датские исследователи пришли к мнению, что это может быть по причине того, что пожилые женщины более стойко выдерживают шок после смерти любимого, плюс они чаще ухаживают за больными мужьями. А вот если у мужчину умирает жена, то для него это, как правило — настоящий апокалипсис.

По словам Мелехина, в первую очередь нужно осознавать, кем была для мужчины его жена. Выделяется несколько типов — нарциссический и объектный.

В первой случае жена для мужчины своеобразный мотиватор. Она за ним всегда ухаживает, направляет куда ему идти. В этих отношениях мужчина становится настоящим ребенком и теряет самостоятельность. В случае смерти любимой жены он чувствует ужасную потерю.

«У таких мужчин на фоне их вдовства появляются различные болезни — у них могут манифестировать сердечно-сосудистые заболевания, появляются депрессии, болевые синдромы, когда психологическая боль переходит в физическую. Также они рискуют умереть вскоре после супруги», — говорит эксперт.

А вот в случае объектной потери все может обернуться не так плохо для мужчины. В таком типе отношений жена для супруга — настоящий друг. Равный партнер, с которым они обсуждают все проблемы и решают их сообща. При смерти жены у такого мужчины, как правило, запускается психологический механизм, как проработка утраты и своего горя.

«Это проработка, при которой вдовец осознает, что жены больше нет, оценивает, что она дала ему, что они с ней создали, что у них было, что ему осталось. Именно благодаря такой работе он понимает, что скучает по ней, помнит ее и может проговаривать свои чувства с другими», — продолжает Мелехин.

Однако он предупреждает, что даже в этой системе может быть сбой — все зависит от человека и ситуации, в которой он оказался.

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