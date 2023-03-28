Поздняков назвал неприемлемыми рекомендации МОК по допуску российских атлетов

Новые рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских атлетов до соревнований — неприемлемы. Об этом журналистам заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«Нейтральный статус — нарушение прав человека», — пояснил он позицию ОКР.

Также Поздняков заявил о категорическом несогласии с дополнительными антидопинговыми процедурами в отношении российских спортсменов.

По итогам заседания в Лозанне МОК рекомендовал международным федерациям допустить россиян и белорусов к турнирам в нейтральном статусе в индивидуальном порядке. Также они не должны поддерживать специальную военную операцию России на Украине. Новое правило не касается командных видов спорта.

При этом глава МОК Томас Бах подчеркнул, что решение о допуске атлетов к соревнованиям должно приниматься исключительно по спортивному принципу, а не на политических основаниях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Международная федерация фехтования допустила спортсменов из России и Белоруссии до международных соревнований.