Международная федерация фехтования допустила спортсменов из РФ до соревнований

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 17

В Федерации фехтования России отметили, что это решение — первый шаг к возвращению спортсменов к соревнованиям.

Международная федерация фехтования допустила спортсменов из РФ до соревнований

Фото: © РИА Новости / Владимир Песня

Читайте нас в: Дзен Новости

Фехтовальщиков из России и Белоруссии допустили до следующих международных соревнований. Соответствующее решение приняла Международная федерация фехтования (FIE). Данное решение было принято во время внеочередного конгресса.

Согласно официальным данным, разрешение вступит в силу во второй половине 2023 года.

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов в разговоре с «Спорт-Экспресс» подтвердил эту информацию, добавив, что участвовал в заседании лично. Он отметил, что это — только первый шаг.

«Мы ждем заседание МОК, которое будет в конце марта. Пока никакого документа нет, можно только предполагать», — сказал Мамедов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российских спортсменов могут допустить до Уимблдона в 2023 году.

-5° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
75.94
0.04 80.40
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на 10 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

20:55
«Сидел вроде нормальный, вдруг щелкнуло»: как Лолита столкнулась с маньяком
20:42
Разведка США: гиперзвуковые комплексы есть только у России
20:27
Певица Юта получила звание заслуженной артистки России
20:21
Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу
20:13
Мужчину, столкнувшего подростка под поезд метро, арестовали на два месяца
19:47
Международная федерация фехтования допустила спортсменов из РФ до соревнований

Сейчас читают

Вдова Кобзона рассказала, что повсюду слышит голос покойного мужа
Военный академик объяснил, почему Запад нашел виновных в подрыве «Северных потоков» на Украине
Ольга Орлова впервые показала живот после кесарева сечения
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео