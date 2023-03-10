Международная федерация фехтования допустила спортсменов из РФ до соревнований

Фехтовальщиков из России и Белоруссии допустили до следующих международных соревнований. Соответствующее решение приняла Международная федерация фехтования (FIE). Данное решение было принято во время внеочередного конгресса.

Согласно официальным данным, разрешение вступит в силу во второй половине 2023 года.

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов в разговоре с «Спорт-Экспресс» подтвердил эту информацию, добавив, что участвовал в заседании лично. Он отметил, что это — только первый шаг.

«Мы ждем заседание МОК, которое будет в конце марта. Пока никакого документа нет, можно только предполагать», — сказал Мамедов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российских спортсменов могут допустить до Уимблдона в 2023 году.