«Мы должны выступать»: Тарасова призвала соблюдать любые условия МОКа

ХХХIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Российским спортсменам необходимо принимать участие в международных соревнованиях, какие бы условия не поставил Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Я считаю, что мы должны выступать. Наши спортсмены должны выступать при любых условиях, которые нам предложат или оставят», — заявила Тарасова.

Исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать до турниров российских спортсменов, но только в нейтральном статусе и только тех, кто не поддерживает спецоперацию на Украине.

Кстати, новое правило не касается командных видов спорта.

До этого глава МОК Томас Бах заключил, что итоговое решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде-2024 будут принимать международные федерации, а МОК лишь дает рекомендации.

За недопуск РФ к парижским Олимпийским играм в 2024 году выступят 35 стран. Такое же требование коснется и Белоруссии. В список государств, поддержавших инициативу, вошли: США, Германия, Великобритания, Япония и Франция. Японская сторона отметила: чтобы продвинуть данное решение, бойкот самих соревнований не нужен.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как глава МОК выступил за возвращение россиян на соревнования.