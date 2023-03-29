Певица Юта вместе с военным ансамблем выпустила клип об СВО: «Мы победим!»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 51

Певица Юта вместе с военным ансамблем выпустила клип о спецоперации

Певица Юта вместе с военным ансамблем выпустила клип об СВО: «Мы победим!»

Фото: www.globallookpress.com / Anton Belitsky

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Тема:
Спецоперация

Благодаря суровым мужским голосам и мощному оркестру песня получила совершенно новое звучание.

Певица Юта (настоящее имя — Анна Осипова) представила публике новый клип на песню «Zа жизнь!». В нем она исполнила композицию вместе с Ансамблем песни и пляски Западного военного округа, что придало новое звучание хиту.

«Призывы „бей в набат“ и „вставай!“ адресованы всем нам. И там — на линии фронта. И здесь — в тылу. Жизнь каждый день испытывает нас на прочность. Это наша судьба, и у России нет другого выбора. Мы победим!» — пояснила знаменитость.

Клип примечателен и тем, что туда вошли кадры российских военкоров и кинохроника времен Великой Отечественной войны. Артистка поблагодарила музыкантов и бойцов, пишущих с передовой. По ее мнению, песня вдохновит их идти вперед.

Юта — заслуженная артистка РФ. На данный момент на ее счету 11 студийных альбомов и семь полноценных сборников песен. ОНа написала музыку более чем к 40 фильмам, спектаклям и сериалам. В 2015 певица получила премию «Золотой граммофон», а в 2017-м была удостоена премии «Шансон года».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певица Вика Цыганова помогает участникам спецоперации.

Тема:
Спецоперация
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