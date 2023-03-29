Очередная поддержка: государство софинансирует пенсию россиян

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Иван Обухов
Иван Обухов 147

Россияне получат от государства до 36 тыс. рублей по программе добровольных сбережений

Очередная поддержка: государство софинансирует пенсию россиян

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Власти объяснили россиянам условия программы добровольных сбережений на старость.

Российские граждане смогут получить от государства до 36 тысяч рублей. Новая мера поддержки от российских властей будет включена в программу добровольных сбережений, сообщают «Ведомости».

Коэффициент софинансирования из госбюджета будет зависеть от уровня доходов конкретного россиянина. В частности, журналисты выяснили, что для россиян со среднемесячным доходом до 80 000 рублей будет предусмотрен повышенный коэффициент софинансирования. Как рассказали источники журналистов, российский Минфин будет увеличивать размер накоплений для такой категории населения в соотношении 1 к 1. То есть на каждый собственный вложенный россиянином рубль будет приходиться один бюджетный.

Для граждан с более высоким доходом: в диапазоне от 80 000 до 150 000 рублей — будет применяться другое соотношение: 1 к 2. То есть Минфин софинансирует одним бюджетным рублем два рубля участника готовящейся программы.

Соотношение для граждан с доходом свыше 150 000 рублей — 1 к 4.

Максимальный размер софинансирования для всех групп населения России составит 36 000 рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, как государство поддерживает участников СВО.

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