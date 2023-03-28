Участники СВО получат земельные участки в Крыму уже в апреле
Выданные территории будут располагаться рядом с морем и на западном берегу полуострова.
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
В Крыму с 7 апреля будут выдавать документы на получение земли тем, кто участвовал в специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксенов.
«Земельные участки будут равными по стоимости и обеспечены необходимой инфраструктурой», — говорится в его Telegram-канале.
По словам Аксенова, коммуникации и инженерные сети подведут упорядоченно. В том числе он объяснил, что участки земли будут находиться рядом с морем и на западном берегу Крыма.
К слову, еще в феврале в ходе послания Федеральному собранию российский лидер Владимир Путин посоветовал организовать индивидуальный государственный фонд помощи семьям участников СВО и погибших. По словам главы государства, инициатива будет координировать обеспечение социальной медицинской и психологической поддержки, а также регулировать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации.
Также еще в конце 2022 года Путин подписал указ с рекомендациями властям Московской области, Севастополя и Крыма бесплатно выдавать землю военнослужащим, особенно отличившимся в ходе специальной военной операции на территории Украины.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что большинство россиян поддерживают решение о воссоединении с Крымом.
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