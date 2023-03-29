Пентагон заявил об отказе России от обмена информацией в рамках ДСНВ

Вашингтон обратился к Москве с запросом об обмене данными в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но получил отказ, сообщил помощник руководителя оборонного ведомства США Джон Пламб на слушаниях в американском конгрессе.

«Мы вновь коммуницировали с Россией, напомнив им о приближающемся конце месяца, когда должен состояться полугодовой обмен данными. <…> Россия ответила, что не будет предоставлять эту информацию», — заявил Пламб.

В качестве ответного шага США не станут делиться с Россией своей информацией, отметил Пламб.

1 марта президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия РФ в ДСНВ. За неделю до этого российский лидер в своем обращении к парламенту заявил, что Москва именно приостанавливает свое участие в договоре, а не выходит из него.

Заместитель руководителя МИД РФ Сергей Рябков ранее сообщал, что для возвращения Москвы к работе в рамках ДСНВ в Вашингтоне должны изменить свой «деструктивный эскалационный курс в отношении РФ».

Ранее 5-tv.ru писал, почему в российском МИДе исключили переговоры с США по ядерным ракетам.