В МИД РФ назвали бессмысленными переговоры с США по ядерным ракетам

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 28

Рябков заявил о бессмысленности переговоров по стратегическим наступательным вооружениям с США

В МИД РФ назвали бессмысленными переговоры с США по ядерным ракетам

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Вернуться к обсуждению вопроса возможно будет лишь после изменения враждебного курса Вашингтона в отношении Москвы.

Восстановить переговоры с США в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в настоящее время невозможно. Об этом сообщил замминистра МИД РФ Сергей Рябков на сессии дискуссионного клуба «Валдай».

«Уважаемые коллеги в США, договариваться нужно было раньше. Сейчас это уже невозможно. В этой ситуации не может быть и речи ни о каких секретных, открытых, прямых, закрытых — любых договоренностях, касающихся восстановления «чего-то, касающегося ДСНВ», — заявил Рябков.

По его мнению, США сейчас выгодно преподносить ситуацию, будто Россию сама «хлопнула дверью» в момент, когда можно было договориться. Рябков объяснил, что вернуться к обсуждению содержательной стороны договора может быть возможной в случае, если США изменят враждебный курса в отношении России.

28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия государства в ДСНВ. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что соответствующее решение было принято в связи с сильно изменившейся внешнеполитической ситуацией, в которой страны НАТО выступают уже не как условные противники РФ, а как ее реальные враги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, канцлер ФРГ Олаф Шольц оказался замешан в сокрытии данных о диверсии на «Северных потоках».

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В МИД РФ назвали бессмысленными переговоры с США по ядерным ракетам

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