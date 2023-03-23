В МИД РФ назвали бессмысленными переговоры с США по ядерным ракетам

Вернуться к обсуждению вопроса возможно будет лишь после изменения враждебного курса Вашингтона в отношении Москвы.

Восстановить переговоры с США в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в настоящее время невозможно. Об этом сообщил замминистра МИД РФ Сергей Рябков на сессии дискуссионного клуба «Валдай».

«Уважаемые коллеги в США, договариваться нужно было раньше. Сейчас это уже невозможно. В этой ситуации не может быть и речи ни о каких секретных, открытых, прямых, закрытых — любых договоренностях, касающихся восстановления «чего-то, касающегося ДСНВ», — заявил Рябков.

По его мнению, США сейчас выгодно преподносить ситуацию, будто Россию сама «хлопнула дверью» в момент, когда можно было договориться. Рябков объяснил, что вернуться к обсуждению содержательной стороны договора может быть возможной в случае, если США изменят враждебный курса в отношении России.

28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия государства в ДСНВ. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что соответствующее решение было принято в связи с сильно изменившейся внешнеполитической ситуацией, в которой страны НАТО выступают уже не как условные противники РФ, а как ее реальные враги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, канцлер ФРГ Олаф Шольц оказался замешан в сокрытии данных о диверсии на «Северных потоках».