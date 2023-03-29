Ковальчук: РАН возвращает себе функции научного руководства со времен СССР
Президент «Курчатовского института» рассказал, как работала организация во времена Советского Союза и какие приоритеты стоят сегодня.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Российская академия наук (РАН) возвращает себе утраченные функции научного руководства, которые имела в СССР. Об этом заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук перед открытием в Минске конгресса молодых ученых Белоруссии и России.
В качестве примера возврата управленческих функций РАН ученый назвал переход под ее научно-методическое руководство Курчатовского института в соответствии с постановлением правительства России.
«Мы вернули ей (Российской академии наук. — Прим. ред.) те функции, которые она имела в советское время. Академия наук СССР была главным штабом науки в Советском Союзе и осуществляла методическое руководство всеми институтами, которые даже не входили в ее состав, как Курчатовский институт», — подчеркнул Ковальчук.
По его словам, на сегодня объединение научных организаций в России проходит в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина, направленными на создание единого научно-образовательного и технологического ландшафта страны.
Ковальчук добавил, что наряду с восстановлением статуса РАН происходит создание единого научно-технологического пространства с Белоруссией. Глава Курчатовского института указал на высокий уровень развития ключевых научных направлений в республике.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Курчатовском институте начала работать молодежная научная школа.
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