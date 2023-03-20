В Курчатовском институте начала работать молодежная научная школа

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молодым ученым на фоне получения новой информации очень важно понимать, что происходит в глобальном мироустройстве и иметь широкий взгляд.

Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

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Сегодня начала работу молодежная научная школа в Курчатовском институте. Участники — молодые ученые, аспиранты и студенты из разных городов России и стран СНГ — смогут делиться своими идеями и достижениями по самым актуальным направлениям — генетическим технологиям, ядерной медицине, астрофизике — и это далеко еще не все темы. Также им станут доступны лекции от ведущих экспертов и ученых.

«На фоне получения конкретной информации очень важно иметь широкий взгляд, понимать что происходит. Это было всегда важно, но сегодня особенно важно – все очень быстро меняется. Причем перестраивается глубоко. То есть фактически формируется новое мироустройство, это очень важно», — рассказал президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Помимо лекций, для участников организованы экскурсии. Они смогут посетить лаборатории Курчатовского института. Ну а по итогам школы выпустят сборник аннотаций докладов, которые имеют научную ценность.

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