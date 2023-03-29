Войска России постоянно показывают противнику свою мощь. Как долго продержатся ВСУ?

Доблестная российская армия продолжают защищать Донбасс в рамках специальной военной операции. Что нового произошло в зоне боевых действий за прошедшие сутки? О ситуации на фронте рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Самоходной гаубицы «Акации» как не бывало

Свой ежедневный брифинг он начал с обзора купянского направления. Там военные России поразили живую силу националистов ВСУ и их технику. На этот раз отечественные бойцы использовали оперативно-тактическую армейскую авиацию и огонь артиллерии «Заподной» группировки войск. Удары по противнику совершились в Харьковской области и Луганской народной республике (ЛНР).

Далее Конашенков рассказал про краснолиманское направление. В ЛНР и Донецкой народной республике (ДНР) бойцами ВС РФ были уничтожены до 100 украинских националистов, а также ВСУ потеряли две боевые бронемашины, три пикапа и самоходную гаубицу «Акация». Задействована в бою с украинскими боевиками была авиация, тяжелые огнеметные системы и артеллирийский огонь руппировки войск «Центр».

Боевая техника ВСУ трещит по швам

Помимо этого генерал-лейтенант рассказал и о донецком направлении. Там российская армия ликвидировала до 310 националистов ВСУ, два танка, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортер, девять бронемашин, четыре автомобиля и две гаубицы «Мста-Б». Превосходство над противником показали активные действия подразделений «Южной» группировки войск.

А как насчет южно-донецкого и запорожского направлений? О нем Конашенков тоже рассказал. Там вовсю работает группировка войск «Восток» и она вновь продемонстрировала свою ошеломляющую силу. Военнослужащие нанесли позороное поражение националистам Незалежной неподалеку от Пречистовки и Угледара в ДНР. Потери боевиков оказались внушительными: свыше 50 единиц живой силы, танк, две бронемашины, четыре автомобиля и гаубица Д-20.

Западное оружие не спасло киевский режим

По словам генерал-лейтенанта есть успехи и на херсонском направлении. Там военные поразили до 40 националистов, три автомобиля, самоходную гаубицу «Гвоздика» и артиллерийскую систему М777, которую Украине любезно предоставили США, надеясь сломить российский дух.

А что же в общем произошло по всей линии фронта? Представитель Минобороны приоткрыл завесу тайны и подробно доложил о ходе дел. Он отметил, что ВС РФ нанесли поражение многим артиллерийским подразделениям противника, которые находились на огневых позициях, таких насчитывается до 87. Удары по ним раздались в 118 регионах.

При этом неподалеку от Семеновки в ЛНР бойцы России уничтожили вражеский узел связи. Помимо прочего, поразили четыре пункта управления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях, а также в ДНР.

В том числе ВС РФ ликвидировали восемь беспилотников противника в ЛНР, ДНР и Запорожской области. За прошедшие сутки сбито шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, которую американская сторона так заботливо отправила Незалежной.

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