HIMARS не стала проблемой: что сейчас происходит в зоне СВО на Украине
Представитель Минобороны Конашенков сделал обзор ситуации в зоне СВО в ежедневном брифинге
Фото, видео: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Войска России постоянно показывают противнику свою мощь. Как долго продержатся ВСУ?
Доблестная российская армия продолжают защищать Донбасс в рамках специальной военной операции. Что нового произошло в зоне боевых действий за прошедшие сутки? О ситуации на фронте рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Самоходной гаубицы «Акации» как не бывало
Свой ежедневный брифинг он начал с обзора купянского направления. Там военные России поразили живую силу националистов ВСУ и их технику. На этот раз отечественные бойцы использовали оперативно-тактическую армейскую авиацию и огонь артиллерии «Заподной» группировки войск. Удары по противнику совершились в Харьковской области и Луганской народной республике (ЛНР).
Далее Конашенков рассказал про краснолиманское направление. В ЛНР и Донецкой народной республике (ДНР) бойцами ВС РФ были уничтожены до 100 украинских националистов, а также ВСУ потеряли две боевые бронемашины, три пикапа и самоходную гаубицу «Акация». Задействована в бою с украинскими боевиками была авиация, тяжелые огнеметные системы и артеллирийский огонь руппировки войск «Центр».
Боевая техника ВСУ трещит по швам
Помимо этого генерал-лейтенант рассказал и о донецком направлении. Там российская армия ликвидировала до 310 националистов ВСУ, два танка, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортер, девять бронемашин, четыре автомобиля и две гаубицы «Мста-Б». Превосходство над противником показали активные действия подразделений «Южной» группировки войск.
А как насчет южно-донецкого и запорожского направлений? О нем Конашенков тоже рассказал. Там вовсю работает группировка войск «Восток» и она вновь продемонстрировала свою ошеломляющую силу. Военнослужащие нанесли позороное поражение националистам Незалежной неподалеку от Пречистовки и Угледара в ДНР. Потери боевиков оказались внушительными: свыше 50 единиц живой силы, танк, две бронемашины, четыре автомобиля и гаубица Д-20.
Западное оружие не спасло киевский режим
По словам генерал-лейтенанта есть успехи и на херсонском направлении. Там военные поразили до 40 националистов, три автомобиля, самоходную гаубицу «Гвоздика» и артиллерийскую систему М777, которую Украине любезно предоставили США, надеясь сломить российский дух.
А что же в общем произошло по всей линии фронта? Представитель Минобороны приоткрыл завесу тайны и подробно доложил о ходе дел. Он отметил, что ВС РФ нанесли поражение многим артиллерийским подразделениям противника, которые находились на огневых позициях, таких насчитывается до 87. Удары по ним раздались в 118 регионах.
При этом неподалеку от Семеновки в ЛНР бойцы России уничтожили вражеский узел связи. Помимо прочего, поразили четыре пункта управления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях, а также в ДНР.
В том числе ВС РФ ликвидировали восемь беспилотников противника в ЛНР, ДНР и Запорожской области. За прошедшие сутки сбито шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, которую американская сторона так заботливо отправила Незалежной.
Ранее 5-tv.ru публиковал лучшее видео из зоны СВО за день.
- 29 мар
- «Наивные потуги»: какой план Зеленский стремится реализовать через Си Цзиньпина?
- 29 мар
- Отключалась шесть раз: глава МАГАТЭ Гросси оценил ситуацию на Запорожской АЭС
- 29 мар
- В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о поражении в Артемовске
- 29 мар
- «Бахмутская мясорубка»: военный эксперт озвучил реальные потери ВСУ в Артемовске
- 29 мар
- «В каком ты окопе?» — Пореченков призвал артистов высказать позицию по СВО
- 29 мар
- Патрушев заявил об участии около 50 стран в конфликте на стороне Киева
- 29 мар
- Российские артиллеристы разнесли вражеский миномет с боекомплектом и расчетом
- 29 мар
- Забытые Киевом украинские пленные все-таки вернутся на родину
- 29 мар
- Украинский пленный заявил о поголовной мобилизации наркоманов Киевом
- 29 мар
- Происходящее в зоне СВО. Главное к утру 29 марта
Читайте также
93%
0.02 82.78
0.49
Нашли ошибку?