Мирные акции протеста за будущее олимпийского бокса прошли в Швейцарии

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 35

Спортсмены выступают за возвращение бокса в список олимпийских видов спорта. Но кто этому активно препятствует?

Мирные акции протеста за будущее олимпийского бокса прошли в Швейцарии

Фото: Пресс-служба организации 06 Kleofas AZS AWF Katowice

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Боксерское сообщество организовало две массовые мирные акции протеста в рамках компании Stand for Boxing. В мероприятиях приняли участие боксеры, тренеры и почитатели единоборства. Порядка 500 человек собрались возле штаб-квартыры Международного олимпийского комитета в Лозанне, чтобы поддержать олимпийское будущее бокса.

Мирные протесты боксеров начались в 2022 году, когда американский боксер Рой Джонс-младший организовал митинг с лозунгом «Нет Олимпиады без бокса». Предводителем современной акции выступила французская чемпионка мира по боксу Эстель Моссели. Среди участников также были представители из России, Казахстана, Швейцарии, Польши, Германии и Италии.

Эстель Моссели заявила, что мирные протесты — отличная возможность показать всему миру любовь к боксу. Она подчеркнула, что сегодня для будущего спорта важна совместная работа IBA и МОК. По ее словам, комитет не должен разрушать мечту о боксерском будущем в Олимпийском движении, которую многие спортсмены несут в себе с детства. Моссели надеется на решение сторон в пользу олимпийского будущего бокса.

Немецкая спортсменка Зейна Нассар добавила, что в настоящее время организация IBA трансформировалась и стала настоящим домом для спортсменов и любителей бокса. Теперь, подчеркнула она, важно добиться признания этого процесса МОК.

Осенью прошлого года стало известно, что бокс не будет включен в олимпийскую программу игр 2028 года в Лос-Анджелесе. В декабре 2020 года бывший глава федерации бокса России Умар Кремлев возглавил IBA. В МОК обеспокоились тем, что Кремлев занялся реформированием, не прислушиваясь к олимпийскому комитету. Кроме того, в МОК были обеспокоены финансовой зависимостью IBA от российского «Газпрома».

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МОК Томас Бах поддержал участие спортсменов из России в Олимпиаде-2024.

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