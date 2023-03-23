Глава МОК Бах поддержал участие спортсменов из России в Олимпиаде-2024

Глава МОК Томас Бах заявил, что одобряет участие россиян и белоруссов в парижской Олимпиаде в 2024 году. По его словам, спортсмены из России не должны нести на себе коллективную ответственность. Об этом сообщает международное агентство Associated Press.

Бах сказал, что на сегодняшний день в мире сложилась непростая ситуация. По словам главы МОК, Олимпиада может поспособствовать налаживаю диалога.

«Я выступаю против политического влияния на спорт и любых предложений о том, чтобы с русскими спортсменами обращались как с носителями коллективной вины», — признался он.

По словам немецкого деятеля, представители России и Белоруссии должны принять участие в международном соревновании в нейтральном статусе. Однако, отметил он, не стоит допускать к участию в Олимпийских играх атлетов, которые яро выступают за поддержку спецоперации на Украине.

«Наши принципы ясны — всякая активная поддержка военных действий, в том числе демонстрация символа Z на одежде, в соцсетях и так далее, запрещена», — приводит сайт слова главы МОК.

Томас Бах заключил, что итоговое решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде-2024 будут принимать международные федерации, а МОК лишь дает рекомендации. Итоги консультаций по вопросу участия россиян и белорусов будут известны 28 марта. По результатам совещания исполкома МОК будут также объявлены ориентиры в отношении спортсменов, имеющих прямое или косвенное отношение к ВС РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин поддержал создание спортивной организации в рамках ШОС в условиях западного давления.