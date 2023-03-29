Путин освободил Чуприяна от должности первого замглавы МЧС

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 193

Генерал-полковник достиг предельного возраста пребывания на службе.

Путин освободил Чуприяна от должности первого замглавы МЧС

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Глава РФ Владимир Путин освободил Александра Чуприяна от занимаемого поста первого заместителя главы МЧС России. Соответствующий документ 29 марта появился на официальном портале правовой информации. Указ вступил в силу после его подписания.

«Освободить генерал-полковника внутренней службы Чуприяна Александра Петровича от должности первого заместителя министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — написано в публикации.

Агентство ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что Чуприян был освобожден от должности из-за завершения срока действия ранее подписанного контракта. Документ был продлен в марте 2018 года, в том же месяце государственный деятель достиг возраста 60 лет, что считается предельным возрастом для пребывания на службе в министерстве.

Александр Чуприян был назначен на должность заместителя главы МЧС в 2006 году. Спустя 12 лет он заступил на пост первого замглавы министра. Кроме того, в сентябре 2021 года он начал выполнять обязанности врио главы МЧС по должности и являлся врио главы ведомства до 25 мая прошлого года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин принял отставку губернатора Омской области Александра Буркова.

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Путин освободил Чуприяна от должности первого замглавы МЧС

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