Путин принял отставку губернатора Омской области Александра Буркова

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 81

Почему чиновник принял непростое решение?

Путин принял отставку губернатора Омской области Александра Буркова

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

Читайте нас в: Дзен Новости

Губернатор Омской области Александр Бурков принял окончательное решение покинуть занимаемую должность. Президент РФ Владимир Путин принял отставку чиновника. Соответствующие указ главы государства представила пресс-служба Кремля.

Как следует из документов, врио губернатора региона в данный момент назначен глава правительства ДНР Виталий Хоценко. Из заявления следует, что Бурков принял решение об уходе исключительно по собственному желанию.

Александр Бурков изначально был назначен врио губернатора Омской области. Это произошло в октябре 2017 года. Уже примерно через год управленец выиграл выборы и стал полноправным главой региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство Чукотки ушло в отставку.

+7° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.59
0.02 82.78
0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:27
Последняя молитва: как верующие прощаются с Киево-Печерской лаврой
18:16
Пентагон начал подготовку к войне в космосе с Россией и Китаем
18:09
На Солнце появилась еще одна гигантская «черная дыра»: какая опасность может грозить
17:57
Путин принял отставку губернатора Омской области Александра Буркова
17:45
«Для себя любимой»: певица Глюкоза заговорила о беременности
17:35
Участницу Pussy Riot Толоконникову* объявили в розыск по статье УК

Сейчас читают

Дания в шоке от премий за спекуляцию газом: кто виноват в космических ценах
«Наивные потуги»: какой план Зеленский стремится реализовать через Си Цзиньпина?
«Может переключить»: как запахи тела влияют на половое поведение людей?
Сдеру три шкуры: украинка Лорак продает билеты на концерт в Москве по 600 тысяч

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео