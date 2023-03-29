Путин принял отставку губернатора Омской области Александра Буркова

Губернатор Омской области Александр Бурков принял окончательное решение покинуть занимаемую должность. Президент РФ Владимир Путин принял отставку чиновника. Соответствующие указ главы государства представила пресс-служба Кремля.

Как следует из документов, врио губернатора региона в данный момент назначен глава правительства ДНР Виталий Хоценко. Из заявления следует, что Бурков принял решение об уходе исключительно по собственному желанию.

Александр Бурков изначально был назначен врио губернатора Омской области. Это произошло в октябре 2017 года. Уже примерно через год управленец выиграл выборы и стал полноправным главой региона.

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