Актер совершил попытку суицида на сцене драмтеатра в Улан-Удэ

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 55

По информации местной прессы, артист страдает онкологией. Но причина его поступка не связана с болезнью.

Актер совершил попытку суицида на сцене драмтеатра в Улан-Удэ

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Kahnert

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Попытку суицида на сцене совершил артист государственного драматического театра имени Бестужева в Улан-Удэ. По данным местных Telegram-каналов, зовут его Артур Шувалов. Мужчина страдает онкологией. В сети также появилось видео инцидента. Сообщается, что актер отработал спектакль, а после поклона снова вышел на сцену, чтобы свести счеты с жизнью. Предполагается, так он, в том числе, добивался смены художественного руководителя.

Со сцены Шувалов заявил, пока позади стояли коллеги, что уже год его притесняют в театре, лишают работы и дохода. А сегодня была уволена его супруга. Проблемы у актера, по его словам, начались после смены худрука. Вячеслав Дьяченко сменил Сергея Левицкого. Артист сказал — у него нет больше сил бороться с произволом, а в его смерти виноваты руководители театра. И после попытался наложить на себя руки.

Коллеги подхватили мужчину под руки и увели за кулисы. Жизни актера ничто не угрожает, он находится в медучреждении. В правительстве Бурятии отреагировали на ситуацию стандартным комментарием — обстоятельства инцидента в драмтеатре выясняются. Администрация подчеркнула, что история выглядит противоречивой, и прежде чем ее комментировать, необходимо опросить свидетелей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о семейной трагедии в Воронеже. Старшеклассник покончил с собой, а вскоре его примеру последовал убитый горем отец.

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