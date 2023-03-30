Со второй попытки: в Новосибирске осудили экс-депутата, сбившего ребенка

Новосибирский суд со второй попытки назначил реальное наказание экс-депутату, который переехал шестилетнего ребенка. Правда, это не лишение свободы, как могло быть, а исправительные работы. До этого дело вообще пытались замять.

«Сергей, вы довольны решением суда?» — спросил журналист у депутата.

«Абсолютно нет», — ответил тот.

Решением суда — десять месяцев обязательных работ для 68-летнего пенсионера. Бизнесмен, видимо, считает, что вину свою искупил.

Все произошло минувшей осенью. Мать оставила малыша без присмотра всего на минуту. Сын выбежал из подъезда на тротуар. Местный депутат в тот самый момент поворачивал в свой гараж, не заметил маленького пешехода и переехал его.

Народный избранник, вместо того чтобы помочь пострадавшему, посмотрел на кричащего от боли мальчика, пожал плечами, сел в автомобиль и уехал. Ребенка в окровавленной и рваной куртке заметил сосед. Он его и проводил домой.

«Он заходит с соседским мальчиком. Голова окровавленная. Плачет. Я Сначала не подумала о страшном, а потом он сказал, что ударился о белую машину. Говорю: „В смысле ударился? Тебя машина сбила?“. Он сказал, что да», — вспомнила мама мальчика Светлана Черноморова.

После ДТП депутат трусливо отсиживался в гараже. Поступок народного избранника и руководителя крупнейшего в районе дорожно-строительного предприятия возмутил неравнодушных по всей стране. Сергея Мамонтова с позором исключили из партии, а вскоре лишили и мандата.

Впрочем, это самое мягкое наказание, которым мог отделаться водитель. Мамонтову грозил пусть небольшой, но все же реальный срок. Дело закрыли в связи с примирением сторон. Такой исход удивил многих. Ведь прокуратура и следователи с первых дней разбирательства настаивали на уголовной ответственности. В итоге дело стали рассматривать по новой.

«Прошу учесть мое чистосердечное раскаяние и признание своей вины, а также мои хронические заболевания и пенсионный возраст», — обратился Сергей Мамонтов к суду.

Теперь уже бывший депутат Татарского района выступал так, словно он на заседании парламента. 68-летний бизнесмен в последний раз пытается вызвать сочувствие у служителей Фемиды.

«Добровольно погасил моральный и материальный вред пострадавшим. Чтобы облегчить страдания Богдана, он был отправлен в областную больницу для дальнейшего лечения», — продолжил мужчина.

Почему так не поступил раньше, а сбежал с места ДТП — этот вопрос мы не раз пытались задать бывшему депутату, но он каждый раз отказывался от комментариев.

Пока шло расследование, маленький Богдан пошел на поправку. Сказал, что мечтает стать инспектором ДПС, чтобы наказывать нарушителей.