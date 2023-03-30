Живущие за рубежом россияне смогут получать российскую пенсию
Кабмин России установил порядок получения пенсий и других выплат для россиян за границей
Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын
Нововведения связаны с действующими в отношении РФ экономическими ограничениями.
Российский кабмин установил порядок получения пенсионных и иных выплат для граждан России, проживающих за рубежом. Соответствующий документ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.
Речь идет о пенсиях и других выплатах от государства, получать которые в текущих условиях — условиях санкций, введенных против России и населяющих е народов — невозможно.
Уточняется, что гражданин России сможет начать получать выплаты после подачи заявления с указанием реквизитов банковского счета, открытого в кредитной организации на территории РФ или в кредитной организации, находящейся за ее пределами.
Ранее 5-tv.ru писал, что внешний долг России упал до минимума за 15 лет.
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