Живущие за рубежом россияне смогут получать российскую пенсию

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Иван Обухов
Иван Обухов 33

Кабмин России установил порядок получения пенсий и других выплат для россиян за границей

Живущие за рубежом россияне смогут получать российскую пенсию

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

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Нововведения связаны с действующими в отношении РФ экономическими ограничениями.

Российский кабмин установил порядок получения пенсионных и иных выплат для граждан России, проживающих за рубежом. Соответствующий документ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идет о пенсиях и других выплатах от государства, получать которые в текущих условиях — условиях санкций, введенных против России и населяющих е народов — невозможно.

Уточняется, что гражданин России сможет начать получать выплаты после подачи заявления с указанием реквизитов банковского счета, открытого в кредитной организации на территории РФ или в кредитной организации, находящейся за ее пределами.

Ранее 5-tv.ru писал, что внешний долг России упал до минимума за 15 лет.

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