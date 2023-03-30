«Влетела в бортик»: Ирина Слуцкая сломала палец и лишилась свадебных колец

Фигуристка получила травму на тренировке по вейкбордингу.

Звезда фигурного катания, двукратный олимпийский призер и чемпион мира Ирина Слуцкая получила травму на тренировке по вейкбордингу. Она вышла на связь с поклонниками в социальных сетях на следующий день после происшествия. Рассказала, что ударилась о бортик на спортивной площадке и сломала палец на правой руке. После, еще не догадываясь, что у нее перелом, поехала на мероприятие. Но вскоре все же пришлось обратиться к врачу и услышать незавидный вердикт.

Как рассказала Ирина Слуцкая, перелом оказался крайне неудобным — пострадала правая рука. Теперь краситься, писать и есть приходится левой рукой, из-за чего возникает много проблем. Спортсменка даже обратилась за советом к фолловерам, так как уже устала от собственной беспомощности.

«Я теперь страдаю без вейкборда и пытаюсь краситься левой рукой. Пожалейте меня!» — пожаловалась Слуцкая.

Помимо прочего, визит к доктору заставил фигуристку вспомнить суеверия. Что такое травма для спортсмена? Обыденность! Но на этот раз появился повод для беспокойства о личной жизни. В травмпункте со сломанного пальца Слуцкой срезали два обручальных кольца, так как снять их было уже невозможно. Сей факт огорчил женщину не меньше, чем диагноз.

«Пытаюсь не верить в суеверия», — написала спортсменка под фотографией с испорченными кольцами.

Ирина Слуцкая сломала безымянный палец правой руки — просто снять с него кольца не удалось. Instagram* / slutskayaofficial

Сначала помолвочное, а потом и обручальное украшение Слуцкой подарил бизнесмен и депутат Алексей Говырин. Они поженились в 2018 году. Прежде фигуристка в течение 17 лет была замужем за Сергеем Михеевым, которому родила сына и дочь. У Говырина также есть сын и дочь от первого брака.

Примечательно, что второй раз замуж Слуцкая не рвалась, в нового ухажера с первого взгляда не влюбилась, предложение руки и сердца не принимала. Но кавалер не сдавался пока не услышал желаемый ответ. Разглядеть в нем спутника жизни спортсменке помогла трудная ситуация в семье. Говырин поддержал и помог так, как никто больше не сумел. И Слуцкая, по собственным словам, поняла — ей больше не о чем беспокоиться. Пара растит общую дочь Киру.

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