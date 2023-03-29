«Огромное уважение к нему»: Авербух поделился подробностями состояния Костомарова

Врачи наблюдают положительную динамику в лечении фигуриста. Что о его состоянии говорят близкие?

В лечении госпитализированного Романа Костомарова наблюдается «осторожный оптимизм». Об этом 5-tv.ru сообщил заслуженный мастер спорта РФ Илья Авербух.

«Есть осторожный оптимизм, но не хотелось бы пока дальше распространяться», — отметил он.

При этом голос фигуриста Костомарова звучит очень сильно и мотивирующе. Спортсмен общается с Ильей Авербухом по телефону и присылает голосовые сообщения, которые вызывают в мастере спорта огромное уважение к фигуристу.

«Голос его был очень сильным, мотивирующим, вызывающим огромное уважение к нему», — рассказал Илья Авербух.

В последние дни все чаще появлялась информация о том, что состояние Романа Костомарова постепенно стабилизировалось. Недавно врачи изменили схему лечения, это решение принесло свои плоды.

После многочисленных операций, двух инсультов, ампутации конечностей и других разнообразных процедур в ходе лечения у Романа Костомарова начали отказывать почки и печень. Тем не менее врачи наблюдают положительную динамику и уже начали подготовку фигуриста к реабилитации и протезированию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сможет ли Костомаров вернуться на лед после ампутации стопы.